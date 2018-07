Humoorikas galerii: fotograaf jäädvustas naistenõgesest segaseks läinud kassid

Kui Ameerika fotograaf Andrew Marttila nägi, kuidas tema toakaaslase kass naistenõgest saades käitus, üritas ta looma humoorikaid näoilmeid oma nutitelefoni kaameraga pildile püüda. Sellest omamoodi fotosessioonist sai aga Marttila uus hobi ning fotograaf avaldas hiljuti raamatu, milles dokumenteerib naistenõgese mõju all olevate kasside käitumist.

Marttila sõnul on vaatepildi parim osa ootamatus, sest kunagi ei või teada, kui totakaid nägusid kass tegema hakkab. «Ma olen aastate jooksul teinud üüratul hulgal fotosid, ent pildid kassidest on mu absoluutsed lemmikud,» sõnas Marttila. «Kassid näitavad eufoorias olles ääretult koomilisi näoilmeid ning nende pildistamine on puhas rõõm.»