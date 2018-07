Teadlased tegid kindlaks, mida hobuste turtsatamine õigupoolest tähendab

Prantsusmaa teadlased avastasid uuringu käigus, et turtsatamine, mida hobused tihti teevad, väljendab positiivset emotsiooni. Rennesi ülikooli doktoritudent Mathilde Stomp, kes uuringut läbi viis, ütles, et tahtis saada teada, kas turtsatamine on seotud hobuse meeleoluga, vahendab The New York Times.