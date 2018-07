Imearmsad fotod: tagasihoidlik, aga leidlik surikaat kasutas inimest vaatetornina

Fotograafi sõnul on ta käinud Aafrikas loodust pildistamas juba aastaid, kuid kunagi varem ei ole tal õnnestunud surikaate kaadrisse jäädvustada. «Üldiselt on nad väga tagasihoidlikud loomad,» ütles Kinsley.

Surikaadid on andekad ellujääjad, ning röövloomade paremaks jälgimiseks tõusevad nad tagajalgadele. Loomade arv eluslooduses on püsinud aastate jooksul stabiilsena, sest nad on kohanenud karmide kõrbetingimustega, vähese söögi ja vee olemasolu ning suure hulga kiskjatega. Seetõttu ei kipu surikaadid ka inimestele eriti lähedale ning fotodel jäädvustatud momendid on haruldased, vahendas Story Trender.