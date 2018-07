Video: surmapõlguritest koerad kihutasid minema inimeste lähedusse sattunud karuoti

Itaalias Abruzzo rahvuspargis asuva imeväikese San Sebastiano dei Marsi külakese asukad on nende elukohta ümbritseva elusloodusega harjunud ning seetõttu ei tasu imeks panna, et kaks vaprat koera ilma mingigi hirmuta küla uudistama tulnud karu minema ajasid.

Too konkreetne karu on külaelanikele juba niivõrd tuttav, et talle on pandud ka nimi Amarena, mis tähendab musta kirssi. Kohaliku pensionäri, koerte ja karu vastasseisu filminud Pietro Guidi sõnul on karu juba mitu aastat nende viljapuude kallal käinud ning koerte haukumine annab tema tulekust alati teada.