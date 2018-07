Päevakäpp: hirmunud kassitüdruk Delisa õpib inimesi taas usaldama

Kui Delisa veel väljas elas, õppis ta, et parem on vaikselt piiluda ja mitte trügida sinna, kus sind tähele pannakse. Ta hiilis teistele märkamatult põõsaste all või prügikastide taga, sest nii oli turvalisem. Turvakodus on hakanud kassike aga mõistma, et seal ohtu ei ole.

Uuega eluga harjumine ja hirmudest lahti saamine võtab aega. Delisa jälgib neid kasse, kes keskpõrandal külakuhja mängivad ja inimesi paisid lunides jalust maha jooksevad.

Delisa veedab suurema osa ajast puuri otsas ja vaatab, mis ümberringi toimub. Iga päevaga nihutab kass ennast puuri servale lähemale, et teda ka natuke näha oleks. See on tema jaoks ka suur samm. Samuti see, et julgeb tulla söögiaegadel alla koos teistega krõbinaid nosima.

Delisa on hingelt veel kassilapsuke, kes vajab hella ja kaitsvat kodu. Kassitüdruk unistab imelisest kodust, kus kaoksid kõik hirmud. Ehk oled just sina see, kes tahab selle udusulekese oma pihkude vahele võtta ning kanda ta sooja kaitsvasse pessa – koju.