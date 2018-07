Jaapanis leiti üleujutuste käigus maja katusele sattunud poni

Päästetöötajate sõnul oli looma enne katusele sattumist nähtud kadumas üleujutatud jõkke, vahendas Daily Mail. Päästemeeskond ei suutnud looma aga jõeäärsest piirkonnast leida, ning arvati, et poni uppus. Kui aga üleujutusvesi oli kadunud, leiti Leaf jõe lähedal asuva maja katuselt.

Tugevad vihmasajud on Jaapanis lõunaosas palju kahju teinud, ja surma on saanud vähemalt 176 inimest ning sajad tuhanded on pidanud oma kodusest üleujutuste tõttu lahkuma.