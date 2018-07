Loomaarst vastab: miks süles olev kass omaniku peal küüsi kasutab?

«Miks kass mulle küüned sisse lööb? Kui ta tuleb sülle ja hakkab seal sõtkuma, surub ta küüned sisse ja see on nii valus, aga kuna ta on nii nunnu, siis surun hambad risti ja kannatan ära. Kas ma peaks tal küüsi lõikama või takistab see tal tavapäraseid kassitoiminguid tegemast?»

Vastab PetCity Lõunakeskuse loomakliiniku peaarst Piret Tobias:

Teooriaid on erinevaid alates sellest, et loom on liiga vara ema juurest ära võetud ja lõpetades sellega, et selline sõtkumine aitab kassil paremini hakkama saada stressiga. Sündides hakkavad kassipojad koheselt samu liigutusi tegema selleks, et emapiima paremini kätte saada. See omakorda seletab ka samade liigutuste kasutamist stressisituatsioonide korral, kuna imetamisel piima kätte saamine tekitab kassipojale heaolutunde.

Isiklikult arvan, et sellise sõtkumisega tahavad kassid märgistada seda, mis neile kuulub. Nii jätavad nad objektile — olgu see vaip, diivan, puutüvi või, nagu antud olukorras, inimese käsi — oma lõhna, mille järgi teised kassid saavad aru, et see objekt kuulub kellelegi teisele. Arvan, et küünte lühendamine siin asja ei muudaks.

Kui kiisu sõtkub ka mööbli peal käppasid, siis soovitan osta talle spetsiaalse kraapimispuu, mis võib olukorda veidi leevendada. Enda süles sõtkuda ma kassil lasta ei soovitaks — kuna kiisu küünealused ei ole puhtad, võivad sellise sõtkumise tulemusel tekkida nahale haavandid, mis võivad minna põletikuliseks.

Kui kass hakkab sinu peal uuesti käppasid sõtkuma, siistõsta ta enda pealt ettevaatlikult maha. Seda tuleks teha tõesti rahulikult, sest omast arust ei tee tema mitte midagi valesti.