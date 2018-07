Helded inimesed annetasid Tallinna loomade varjupaigale oodatust rohkem

Kampaanias vabatahtlikuna kaasa teinud Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on väga positiivne, et inimesed on teadlikud varjupaiga tegevusest, ning annetavad loomade heaks hea meelega.

Kaljulaidi sõnul mõistavad inimesed mõistvad hästi, miks varjupaika sattunud loomad abi vajavad ning lisaks rahalistele annetustele öeldakse vabatahtlikele sageli ka tunnustavaid sõnu, et nad seda kampaaniat teevad. «Eks see näitab ka laiemat teadlikkuse kasvu keskkonnaküsimustes,» ütles Kaljulaid.

«Noored mõistavad üha enam, et vabatahtlikuna erinevates kampaaniates kaasa lüües saab aidata kaasa erinevate ühiskondlike probleemide lahendamisele. Loomade õigused on noorte jaoks väga oluline teema, seega kindlasti on see motiveeriv kui kampaania läheb hästi ning inimeste tagasiside on positiivne,» ütles Jurtšenko.