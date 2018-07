Šotimaal sündis haruldane amuuri leopard, kelle isa on pärit Tallinna loomaaiast

Highlandi pargi loomakollektsiooni juht Douglas Richardson ütles, et vangistuses kasvanud amuuri leopardite vabasse loodusesse laskmine on väga oluline samm. Viies loomad tagasi Venemaale, kust nad on pärit, aitab see kaasa liigi säilimisele. «Meie püüded aidata suures väljasuremisohus olevat kassi on tähtis kogu maailmale,» ütles Richardson.