Suri maailma koledaima koera tiitli pälvinud buldog

Koera omanik Megan Brainard ütles, et koer suri une ajal. Brainardi sõnul ei olnud Zsa Zsal tervisega probleeme olnud. Ameerika Kennelklubi andmetel on buldogide keskmine eluiga kaheksa kuni kümme aastat, kirjutas The New York Times. Omaniku perekond korraldas Zsa Zsale südamliku ärasaatmise.