Pitbullilt pureda saanud seapoiss Toby naudib lõpuks uut elu

Toby on üheaastane siga, kes jäi silma maanteepatrullile, kui loom Põhja-Carolinas üle viierealise sõidutee silkas. Metsikul jooksul oli ka kurb põhjus - teda ajas taga pitbull.

Arstid usuvad, et Toby pääses talust pakku, kus teda parasjagu kastreeriti - usutavalt parandab see sealiha maitset.

Kahjuks näevad aga piirkonna seadused ette, et kariloomad tuleb panna oksjonile ning loomaarstid kartsid, et Toby lõpetab täpselt seal, kust alustas: teel tappamajja. Õnneks ostis sea ära heatahtlik perekond ning Tobyl on nüüd voli elada rõõmsalt ja õnnelikult oma elupäevade lõpuni, peolauale sattumist kartmata.