Veider, aga oluline põhjus, miks hooldekodudes peaksid elama kanad

Selgub, et kanad saavad vanureid väga palju aidata. Vanad inimesed on sageli üksikud ning kanadest seltsilised on üllatuslikult näidanud, et on head sõbrad.

«Ma pidasin seda maailma kõige idiootsemaks ja rumalamaks mõtteks,» jagab üks mees oma kogemust. «Aga siis ma mõtlesin – miks mitte proovida. Ja see on parim asi, mis ma iial olen teinud.»

Hooldekodude elanikud vastutavad lindude toitmise ja munade korjamise eest, samuti peavad nad korras hoidma kanalaid. Mõned neist võtavad kanad kaasa ning lähevad tuurile, et oma kogemust teistega jagada.

«Sa pead olema pühendunud – tegemist on ikkagi loomaga, kelle eest sa hoolt kannad,» selgitab programmiga seotud naine. «Sa ei saa lihtsalt voodis lebada ja mõelda, et täna ei viitsi tõusta.»

Teine mees, kes on HenPoweri programmiga liitunud, tõdeb, et kanad on kohe kindlasti vanadekodu kogukonda omavahel lähendanud.