Fotograaf jäädvustas imeilusa hetke kakust üle põllu lendlemas

«Ma olen alati metsikut loodust armastanud ja austanud. See võib tulla sellest, et kasvasin üles maapiirkonnas,» ütles Marlow. Fotograaf kasvas üles Devoni maapiirkonnas ja alustas metsiku looduse pildistamisega juba 20 aastat tagasi.

Fotograafi sõnul teeb tema elukutse eriliseks see, et ta saab jagada imelisi hetki inimestega, kes neid enda silmaga ise näha ei saa. Marlowile meeldib jäädvustada tavapärasest erinevaid vaateid ja võtta kaadrisse hetki, et inimesed näeksid metsiku looduse teist külge.