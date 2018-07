Saaremaa mägraperel on sel aastal hea elu

Tiit Hundi sõnul on mägrapere olnud sel suvel kaamerapildis üllataval tihti. Loomad ei olegi kodulinnakust pikemalt ära käinud kui ainult mõne päeva kaupa. Vähem oli näha neid ajal, kui kährikud siin veel laiutasid. Isasmäkra on harvem näha, sest tema käib pikkadel tuuridel. «Krundipiirid» vajavad lõhnadega märgistamist.

Kaks aastat tagasi oli mäkradel kaamera ees üheks põhitegevuseks enda sügamine, sest loomi kimbutasid parasiidid. Tänavuse hooaja videotelt ei paistnud aga kordagi, et ükski mäger oleks end süganud. Ehk ongi nii, et sellel suvel on mägralinnas piisavalt vähe parasiite, mistõttu ei pea ka nende eest kuhugi pikemaks ajaks põgenema. Kui toidupoolist lähiümbruses piisavalt jagub, miks peakski siis seitsme maa ja mere taha pagema.