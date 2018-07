India osariigis anti loomadele inimestega võrdsed õigused

Uttarakhandi kohus andis kõigile kohalikele loomadele staatuseks «juriidiline isik või üksus», kirjutab The Telegraph. Kohtunikud Rajiv Sharma ja Lokpal Singh andsid staatuse kõigile loomakuningriiki kuulujatele, kaasa arvatud lindudele ja veeloomadele. Lisaks deklareeris kohus, et kõik Uttarakhandi elanikud on loomade eestkostjateks, kes vastutavad loomade heaolu ja turvalisuse eest.