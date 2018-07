Kuidas hoida lemmikuid palava ilmaga ohtliku ülekuumenemise eest?

Dawg Tag hakkab tulevikus töötama kasutades erinevaid sensorid, mis mõõdavad koera kehatemperatuuri eri piirkondades. Praegu on Matthew Edwardsi leiutatud seadeldis veel mudelivormis. Seadme süsteem annaks Edwarsi sõnul koera kehatemperatuurist palju täpsema tulemuse kui olemasolevad kaelarihmale ehitatud protsessorid, mis mõõdavad temperatuuri ainult looma kaelapiirkonnas, kirjutab New Atlas.

Seadeldis mõõdab ka õhuniiskust, mis on üks ülekuumenemise olulisimaid põhjustajaid. Nii õhuniiskust kui koera kehatemperatuuri saab jälgida kaelarihmal olevalt ekraanilt, mis annab teada, kui näitajad on looma jaoks ohtlikud. Seadmele on sisse ehitatud USB-juhtmega laetav aku. Seadme ekraanilt saab vaadata, kui aku hakkab tühjenema.