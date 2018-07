Maiasmokast opossum jäi Nutella purki peadpidi kinni

BRSPCA metsloomade ametnik Chantel Sibilla käis opossumit purgist päästmas. Sibilla kasutas rätikuid, et päästa loom purgist ise küünistada saamata, kirjutab The Guardian. Organisatsiooni teatas juhtunust üks Logan City elanik, kelle koer näis tema hinnangul prügilas midagi nuuskivat.

Queenslandi RSPCA hädaliinile helistatakse tihti erinevatest olukordadest teatamiseks, kuid see oli töötajate sõnul üks imelikemaid. Juhtumi juures tegi RSPCA töötajatele muret see, et opossum võib jääda vedelikupuudusesse, sest ei olnud teada, kui kaua oli loom purgis kinni olnud. Kui opossum sai päästetud, viis Chantel Sibilla ta RSPCA metsloomade kliinikusse kontrolli. Opossum lasti aga üsna pea tagasi loodusesse, sest tal ei esinenud vigastusi.