Päevakäpp: leidlik Lexy jahib hiirte asemel pajalappe ja köögirätikuid

Lexy on omapärane kass, kes on ühest küljest väga iseseisev ning armastab üksindust, kuid samal ajal on ta ka täielik hellik, ja soovib inimese lähedust. Kassi iseseisvust ja üksindusearmastust iseloomustavad huvitavad kohad, kus ta on otsustanud magada. Näiteks on tema viimase aja lemmikuks tukkumispaigaks hoiukodu pesumasin.