Päevakäpp: kassipoiss on elanud suurema osa elust väikeses puuris

Alvini «kasuema» on suure südamega kassitädi, kes tänavalt kassikesi päästab. Et anda suureks kasvanud nurrikule paremad võimalused päris kodu leidmiseks, palus kasuema, et Alvin ja ta õde Ally võetaks turvakodusse, sest oma esimese eluaasta pidid nad kaheksei elama pisikeses hoiupuuris. Turvakodus ootavadki nad oma suurt võimalust perekonna leidmiseks.