Murtud hammastega hulkur Cream õpib inimesi taas usaldama

«Cream on pooleteise aastane kassipoiss, kes hulkus Otepääl. Kuna tegemist on julge ja inimest usaldava kassipoisiga, siis arvame et Cream on kodust minema visatud nagu ikka empaatiavõimetu Eesti inimene enda looma viskab, kui loomast isu täis,» ütles Kassisõprade Kogukonnna juhatuse liige Katrin Gaver.

Creamist sai noore kassina hulkur ja ta viidi varjupaika, kuid MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond võttis sõbraliku Creami varjupaigast enda hoole alla. Hetkel on Cream terveks ravitud ja kassipoiss on loomakliinikus ka kastreeritud. Creami kasukas on ennisest palju ilusam, ja ta on saanud tagasi julguse inimestega sideme loomiseks.

Cream leidmise hetkel. FOTO: Katrin Gaver / MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond

Creamil on veel siiski üks suur mure: nimelt on ta saanud suupiirkonda löögi, mille tõttu murdusid kaks kihva ja ka pooled väikestest esihammastest. Katrin Gaveri sõnul ei ole teada, kas vigastused tekkisid liiklusõnnetuse tagajärjel või on olnud mängus kurja inimese käsi. Cream vajab annetajate abi, et minna hambaarstile ja lasta katkised hambadad eemaldada.

Cream leidmise hetkel. FOTO: Katrin Gaver / MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond

MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond on väga tänulik kõigile annetajatele ning kui Cream saab hambaarstil käidud, hakkab noor kass kodu otsima. Cream on armas valge, puhvis karvaga kassipoiss, kes sobiks perekonna ainsaks kassiks. Kassike on pehme ja tagasihoidliku iseloomuga, ning seetõttu kipuvad domineerivamad kassid teda kiusama. Cream armastab aga väga inimesi, ja ei jää enda inimesest kunagi sammugi maha.

Kui soovid Creami hambaravi toetada, saad seda teha pangaülekandega:

Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ

Swedbank EE442200221066745638