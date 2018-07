Neli päeva puu otsas turninud Totulotu päästmiseks kutsuti appi nii alpinist kui redelauto

Kohalike vabatahtlike pritsumeeste esimene katse looma alla tuua ebaõnnestus, sest redel jäi liiga lühikeseks. Tundus, et olukord on üsna lootusetu, sest Ringtee 12 elanike sõnul päästjad rohkem ei tulevat. Mida teha? Pikema jututa sõitis Tartust kohale appi Jaan Kristian Rang. Müts maha ja aitäh! Olin juba üsna jännis omadega ja ei teadnudki enam, kelle poole pöörduda.

Jaan Kristjan kõrgusi ei karda ja ronimine on tema kirg. Halajatele ütlen kohe, et ärge hakake targutama ja vinguma! Mehel on vastavad paprid taskus ja läbinud igasugu kursused, mida mägironijatelt nõutakse. Alpinist tõusis peaaegu puulatva välja, aga Totulotu lidus veel kõrgemale. On ikka napakas!