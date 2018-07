Oprah Winfrey Hiina moedisainer otsustas koos teistega loobuda karusnahast

See ühendab nüüd ligi 40 Hiina moebrändi ja disainerit 886 kaubamärgist, mis on programmiga kogu maailmas liitunud.

«Moedisaineritena on meil võimalus luua alternatiivseid rõivaid, mille kvaliteet on võrdväärne karusnahaga,» ütles Grace Chen, kelle klientide hulka kuuluvad Oprah Winfrey ja Hiina esileedi Peng Liyuan. «Soovime Hiinas moedisaini näha kui võimalust leida ühist keelt inimestega kogu maailmas, et aidata kaasa karusnahavabade riiete loomisele. Elagem oma südame järgi ning ilma karusnahata.»

«Oleme uhked, et saame oma tänavuse kollektsiooni karusnahavabaks kuulutada. Loomade ekspluateerimine ja keskkonnasaaste, mida karusnaha tootmine tekitab, on täiesti ebavajalikud. Kunstkarusnahk (faux fur) on ilus ning mitmekülgsete võimalustega materjal,» sõnas filmitäht ja moebrändi omanik Michael Wong.

Jerri Ng, moeajakirja InStyle China toimetaja, haaras samuti võimalusest kinni ning kuulutas, et tuntud ajakirjast saab Hiina esimene karusnahavaba väljaanne.

ACTAsia, rahvusvaheline mittetulundusühing, on rohkem kui kümme aastat avalikkust ja jaemüüjaid harinud eesmärgiga edendada kaastundlikku tarbimist. Selleaastane oluliselt kõrgem toetus on näidanud, et moetööstus aktsepteerib sellist suunda. Globaalse karusnahaäri keskusena ning olles maailma suurim karusnahatootja ja -tarbija näitab Hiina uus suund, et moetööstus on karusnahast eemaldumas kõikjal maailmas.