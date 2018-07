Päevakäpp: šokeeritud kiisust Kullapaist sai hoiukodus tõeline hurmur

Kullapai on endine kodukass, kes päästeti kehvade tingimustega «kodust», ja viidi esialgselt Kohtla-Järve varjupaika ning sealt edasi turvakodu hoole alla. Nüüdseks on vahva karvakera jõudnud hoiukodusse. Iseloomult on ta väga seltsiv, sõbralik ja jutukas viisakate kommetega kass.