Galerii: maailma kiireim loomal kulus kaks päeva, et saak tabada

Piltidel sööstev noor gepard on üks kahest pojast, kes lahutati just hiljuti emast. Fotograaf Jeffrey Wu sõnul on gepardid noored ja kogenematud, ning seetõttu läheb neil saagi jahtimiseks aega mitu päeva. Wu ütles, et gepardit oli väga raske pildile saada, sest nad on äärmiselt kiired. Fotodele jäädvustunud tagaajamine kestis vaid ligi viis sekundit.