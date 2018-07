Video: koer oskab saabastega ainult tagurpidi liikuda

Koera omaniku Cory Dennise sõnul osteti corgile uued saapad, et kaitsta kutsu jalgasid, sest koer liigub tihti basseini ääres, kus on märg. «Tuleb aga välja, et ta oskab nendega vaid tagurpidi liikuda,» ütles Dennis. See kestis aga veerand tundi ning corgi õppis lõpuks, kuidas saabastes liikuda.