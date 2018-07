Uuring: kasvult suuremad rongad saavad kavalatelt varestelt pidevalt peksa

Freemani sõnul eristab see, kuidas varesed kokku hoiavad, neid teistest lindudest. Nad moodustavad väikseid kahest kuni viiest linnust koosnevaid gruppe. Tavaliselt koonduvad linnuliigid aga suurematesse parvedesse. Freemani sõnul kasutavad varesed seda võtet, et ajada rongad enda territooriumilt minema.

Harilikud varesed on ronkadele tihti tüliks. Põhja-Ameerikas on rongad varestele nii konkurentideks kui röövloomaks. Kui ronkadel avaneb võimalus, söövad nad meeleldi vareste mune. Kuigi varesed on ronkadest väiksemad, on nad kambakesi ronkadele kõvaks vastaseks.