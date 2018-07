Päevakäpp: tõeline südametemurdja Pinto ootab toredat perekonta

Noor kass Pinto on pärit Narva tänavatelt. Varasemalt ei olnud tal ilmselt inimesega häid suhteid, sest kassipoiss oli väga usaldamatu. Tasapidi on Pinto aga aina julgemaks ja paimaiamaks muutunud. Talle meeldib hiilida vaikselt inimeste lähedale, ja oodata siis mõnusat silitamist. Pinto on ka väga rahuliku iseloomuga kassike.