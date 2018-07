Saue vallas läks aias kaduma kilpkonnapoiss

Omaniku sõnul on kilpkonn enamasti valvsa tähelepanu all ning ei ole varem kaduma läinud. «Oleme koduloomal üldiselt silma peal hoidnud. Kui kippus naabrite aeda ronima, siis oleme tagasi toonud,» ütles Poznahirko. Kilpkonn oli kadumise päeval Kibuna küla suvilate piirkonnas omaniku vanemate hoole all ning jäi pikemaks ajaks tähelepanuta.