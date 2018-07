Tallinna amuuri tiiger saab peagi laohoonest Tiigriorgu kolida

Hoolimata täbarast hetkeseisust on tiiger aga praegugi korralik külastajamagnet. Kampaaniaga liitus ka poliitik Mihhail Kõlvart, kes seisab selle eest, et Tallinna loomaaia tiiger Pootsman saaks uue ja väärilise kodu.

Kui ninasarvikud välja jätta, on tiigrist viimase saja aasta jooksul saanud kõige drastilisemalt hääbuv liik. Tiigrite arvukus on vähenenud rohkem kui 20 korda, levila on aga veelgi karmimalt ahenenud. Kui kavandatav Tiigriorg muutub tõeliseks tiigrite saatkonnaks Eestis, saab ka Tallinna loomaaed anda oma panuse selle ülimalt ohustatud liigi alalhoidu.