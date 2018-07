Kangelasest kutsa päästis ohtu sattunud matkaja

Valget värvi koer Nanook leidis Millingu pärast seda, kui naine oli lumisel nõlval libastunud ja kivilt hoobi saanud. Nanook aitas tal saada tagasi rajale ja jäi temaga abi saabumiseni. Koera nähes oli Millingi esimene mõte, et kes on koera omanik. «Ma arvan, et see koer on minu kaitseingel,» ütles Milling.