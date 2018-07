Sukelduja kasutas haiga mängimiseks hüpnoosi

«Kuigi ma olen kogenud sukelduja, pean ma endale teadvustama, et need on metsikud loomad,» ütles sukelduja Cobb. «Mõndasid haisid tean juba ka nimepidi, näiteks see, kellega Ryan pildile jäi, on Stevie.» Leighi sõnul ei peeta sidrunhaisid ohtlikeks ja nad ei karda inimesi ka ise.