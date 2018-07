Päevakäpp Juta vajab kiirelt abi või kaotab varsti kodu

Mõned kuud tagasi rändas Juta hoiukodusse, millest pidi sobivusel saama tema päriskodu. Perenaist lummasid Juta südamlikud silmad ning paimaias iseloom. Juta ei jää hoiukodus sammugi perenaisest maha – muudkui sülle ja pai, nõuab Juta. Seesugune suur inimlembus ei ole aga üldse aidanud kaasa Juta ja hoiupere päriskiisu omavahelisele sõprusele. Juta on inimese jagamise osas niivõrd kitsi, et inimese endale hoidmiseks on Juta hakanud teist kassi kiusama.

Ei, me ei räägi väikestest käpahoopidest ja susinatest. Hoiupere isiklik kiisu on niivõrd malbeke, et kaklused lõppevad kiisu jaoks suurte haavadega. Oleme kiisude sõbrustamiseks kõike proovinud. Kõike. Kuid miski ei aita. Seetõttu ongi Juta juba pikka aega elanud eraldi toas... Selles toas ei saa Juta koguaeg inimese järel joosta, paitusi nautida ja üheskoos inimesega õhtul uinuda. Ta kuuleb läbi ukse, kuidas inimene on nii lähedal, ent ometi nii kaugel. Need mõned hetked päevas, kus Juta paitusi saab, ei ole kindlasti piisavad, mis rõõmustaks nii Jutat kui hoiuperenaist.

Juta FOTO: MTÜ Kasside Turvakodu

Selline elukorraldus on aga Juta suguse paimaia kassi jaoks täielik piin. Igal õhtul valatakse hoiukodus pisaraid – Juta nutab ukse all ja soovib teise tuppa inimese juurde ning hoiuperenaine nutab teisel pool ust, soovides ülekõige, et kaks kassi omavahel sobiks. Kõigi heaolu nimel võtsime üheskoos hoiukoduga vastu raske otsuse – Juta peab leidma uue kodu. Kuid kuhu on tal minna?

Kui Sina otsid südamlikku sülekiisut, keda saaksid öösiti kaissu võtta ja hommikuti paitustega äratada, siis suure tõenäosusega on Juta see, keda Sa otsid!