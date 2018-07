Aruanne: Eestimaa soojad talved on metskitsedest ja hirvedest nuhtluse teinud

Aruanne käsitles Eesti metsloomade küttimisettepanekuid, mis erinevad liigiti. Karu arvukus on stabiilne ning populatsioonile võib ka tänavu rakendada möödunud aastaga sarnaselt kõrget küttimissurvet. Samas on vaja küttimist jõulisemalt suunata kahjustuspiirkondadesse.

Punahirve arvukus on võrreldes eelnevate aastatega suures osas püsinud või isegi veidi suurenenud ja liigi levikuala on riigi mandriosas jätkuvalt laienemas. Kindlasti tuleks järgnevatel aastatel oluliselt langetada punahirve arvukust Saaremaal, kus nende poolt põhjustatud põllukahjude tõttu on hirvest kujunenud nuhtlusliik.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Veeroja sõnul on soojade talvede tõttu metskitsede arvukus tõusnud juba ligi viis aastat. Viimastel aastatel on suurenenud metskitsede tekitatud metsakahjud ja metskitsedega seotud liiklusõnnetuste arv.

«Soojad talved on paraku soodustanud ka kärntõve levikut kährikkoerte ja rebaste seas, kellelt see häda on omakorda üle kandunud huntidele ka ilvestele,» ütles Veeroja. «Möödunud aastal oli koguni pooltes meie hundikarjades kärntõves isendeid, mis on läbi aastate kõrgeim näitaja.»