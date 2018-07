Eeskujuks meile kõigile: Suurbritannias teenis kutsu prügi korjamise eest väärilise tasu

9aastane koer Daisy on korjanud õllepurke, kohvitopse ja plastpudeleid sellest ajast, kui oli väike kutsikas. Koer toob koju vähemalt kaks pakendit päevas ja omanik Judy Owen arvutas kokku, et kaheksa aasta jooksul on Daisy korjanud ligi 5000 pakendit. Daisy käib mööda kodukandi parkide hekke ja põõsaid nuuskimas, et prügi otsida, ning toob selle koduaeda.

«Ma tahaksin, et Daisy saaks ise ka aru, kui eriline koer ta on ja see autasu näitab seda hästi,» ütles Owen. «Ta hakkas prügi korjama, kui oli umbes ühe aastane ja see sai alguse tegelikult täiesti juhuslikult. Kord leidis ta õllepurgi ja tõi selle koju ning on sellest ajast peale on prügi vedamist jätkanud».