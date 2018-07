Otsepilt: vaata, kuidas elab Soome kalakotkaperekond

Kalakotkaid elab Soomes palju, umbes 1100 paari. Tegemist on lindudega, kes paarituvad eluks ajaks ning kurnas on neil tavaliselt 2-3 muna. Ka sel kalakotkapaaril on praeguseks sündinud kolm poega, kes saavad lennuvõimeliseks umbes kahe kuu vanuselt.