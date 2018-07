Varjupaigaloomi saab nüüdsest «külastada» ka virtuaalselt

«Nüüd on võimalus inimestel varjupaigaga teha turvaliselt eeltutvust ja näha, millistes kenades ruumides Tallinna varjupaik töötab. Oleme väga tänulikud Avar Agentuurile, kes valmistas virtuaaltuuri meile sponsorluse korras ja loodame, et see julgustab inimesi meie loomadele uusi kodusid pakkuma,» rääkis Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks.

«Sponsoreerisime Tallinna varjupaika virtuaaltuuriga, et anda oma panus ja teadvustada inimestele, millises keskkonnas elu hammasrataste vahele jäänud kutsud ja kiisud oma aega veedavad ja uut omanikku ootavad. Olgugi, et tingimused on tänapäeval üsna head, on kõik Pontud ja Miisud üsna üksikud ja vajavad hoolt, nagu meiegi. Loodetavasti kustutame inimestes mõned hirmud ja eelarvamused ning rohkem inimesi satub varjupaika kohapeale. Samuti elavad varjupaigad suuresti tänu annetustele ning head tingimused ei ole üldse mitte kõigil asutustel. Iga annetus loeb!» lisas Madis Kirsman Avar Agentuurist.