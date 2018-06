Kosklatibude surma põhjustanud äravoolutoruga midagi ette ei võeta

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul tegeletakse juhtumi asjaolude uurimisega, et tulevikus taolisi sündmusi vältida. «Esmapilgul tundub, et tibude hukkumises oli oma roll mängida nii vastutuse hajumisel kui inimlikul hoolimatusel. Kindlasti olnuks õige, kui kohale kutsutud päästeamet oleks võre kohe esimesel korral eemaldanud ja tibud välja toonud. Võimekus selleks oli neil ju olemas ja varasemalt sarnaste olukordade puhul on nad nii ka toiminud,» kommenteeris Izmailova.