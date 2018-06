Päevakäpp: noor Amy on pilgeni täis energiat ja mängulusti

Amy on noor kassipreili, kes juba kassipojana kassituppa sattus ja seal siis ka üles pidi kasvama. Praegu elab Amy hoiukodus Tallinnas ja seega on tal nüüd ka esimene kokkupuude kodukeskkonnaga olemas, kus ta juba mõne kuuga märkimisväärseid edusamme on teinud.