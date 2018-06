Video: Eesti Metsloomaühing sai enda hoole alla vigase jalaga imearmsa metskitsetalle

Metskitse leidja teavitas lisaks metsloomaühingule ka Eestimaa Loomakaitse Liitu, kust soovitati kitsetall arsti juure viia. Nii tehtigi ning veterinaari hoole all sai loomake veidi süüa ja turgutuseks füsioloogilist lahust. Peale seda transporditi kitsetall tagasi sinna, kust ta avastati. Abistajad lootsid, et kitseke siiski virgub, hakkab ema kutsuma ja üheskoos saavad nad metsa tagasi minna.

Kui metsloomaühingu vabatahtlik Kristi Meikar õhtul asja kontrollima läks, ei olnud kitsetall ikka veel toibunud ning lebas maas. Loomalaps, keda inimene on söötnud või puudutanud, on oma ema jaoks justkui oht ning ema tema juurde tagasi ei tule. Seetõttu on kitsetall nüüd metsloomaühingu hoole all, sööb isukalt kuid liigub haige jala tõttu vaevaliselt.