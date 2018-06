Palju õnne! Tallinna loomaaia ninasarvik Kibibi tähistab peagi sünnipäeva

Teravmokk-ninasarvikuid elab looduses ligikaudu 5000. Selle erilise looma arvukus on vähenenud drastiliselt alates 20. sajandi teisest poolest. Tänaseks on nende arv vaid 0,5protsenti sellest, mis oli sajand tagasi. Aastast 1977 on teravmokk-ninasarvik kantud CITESi – ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni – I lisasse: igasugune kauplemine ninasarviku, tema osade ja neist valmistatud toodetega on täielikult keelatud.