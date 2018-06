Loomaarst vastab: miks sõbralikud kass ja koer mõnikord kaklema lähevad?

«Mul on kaks lemmikut, emane kass ja isane koer. Tavaliselt saavad nad omavahel väga hästi läbi, aga söögiajal juhtub vahel, et koer ründab kassi. Miks nad ainult söögi üle kaklevad ja kuidas seda vältida?»

Kuna loomadel on väga tugev ellujäämisinstinkt, on ka toit neile väga tähtis — loomad ei tea, millal neil järgmine toidukord on. See, kuidas loom reageerib, sõltub peamiselt sellest, kui dominantne ta on ja kui kõrgel ta pere hierarhias asub. Antud olukorras võivad loomad muidu hästi läbi saada, kuid kui mängu tuleb toit, peab koer ennast hierarhia-redelil kõrgemal asuvaks isendiks ja sellest ka põhjus, miks tema peab esimesena sööma — karjas kõrgemal kohal asuv loom sööb alati esimesena.