Päevakäpp: pisike Piano loodab, et keegi just teda endale tahab

Lisaks armastab Piano süüa ja just sellepärast on ta õdedest-vendadest pisut suurem, kuid hoiuinimese pihku mahub veel kenasti ära. Ka potil käimine ja kratsipuu kasutamine on plikal täiesti selge! Isegi hoiuinimene on imestunud, sest nii tublisid, tragisid ja aktiivseid kiisutittesid pole tema varem näinud.