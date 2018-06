Lustakas video: karupere käib igal aastal ühes koduaias basseinimõnusid nautimas

Stone'i sõnul on karud alati lustinud basseinis, jahutanud end vihmutite juures, prügikastist toidujäätmeid otsinud ja isegi majja sisse tungida püüdnud. «Nad on mitu korda meie garaaži saanud, kuid majauksed on seni vastu pidanud,» rääkis Stone, kelle koerad hiiglaslike külaliste üle rõõmsad ei ole. «Nende külaskäigud on saanud nii tavaliseks, et mõnikord on raske meeles pidada, et tegu on ohtlike metsloomadega.»