Kalamehed avastasid keset merd jääpangal hulpiva rebase

Russelli kalapaat oli jõudnud kaldast umbes seitsme kilomeetri kaugusele, kui meeskonnale hakkas silma eemaloleval jääpangal kükitav kuju. Lähemale jõudes selgus, et tegu oli väikese, läbimärja ja külmast lõdiseva polaarrebasega.

Kalurid said küll rebase sooja, ent loom keeldus söömast ja ei võtnud vastu ühtegi talle pakutud toidupalakest. Peagi sildus Russelli paat lähedalasuvas sadamas varustuse ostmiseks ning seal tehti kindlaks ka rebase nõrkus — loom ei suutnud vastu panna viini vorstidele ja hakkas neid isukalt sööma.

Sooja pesa ja vorstide abil said kalurid rebase taas hea tervise juurde ja lasid ta lõpuks loodusesse. Ka loom ise muutus nende suhtes sõbralikumaks. «Ta ei olnud üldse agressiivne ja paistis meie kohalolu üle heameelt tundvat, sest me andsime talle vorste,» rääkis Russell uudistesaatele Labrador Morning. «Ta ei oleks jääpangal enam kauem vastu pidanud ja tuulte suuna tõttu poleks ta mitte kuidagi maale tagasi jõudnud. Ta on üks suurepärase vedamisega sell.»