Riiklike ametkondade saamatuse tõttu hukkus Kadriorus pesakond kosklapoegi

«Kõik ilmselt teavad Kadrioru pargis asuvat betoonist valatud äravoolukanalit, kus toimub igal aastal heategevuslik pardiralli vähihaigete laste heaks,» kirjutas ELL eile sotsiaalmeedias. «Igati tänuväärt ja hoolimisest tulvil üritus, mida toetavad ja millele elavad kaasa tuhanded inimesed. Just selles samas kanalis hukkusid täna tillukesed kosklapojad.»

Liit sai eile pärastlõunal kõne meesterahvalt, kes teatas, et äravoolutoru ees asuvast restist on läbi läinud pesakond linnupoegi ja vanemad ei pääse neile järele. Ühel pool resti piiksusid haledalt tibud, teisel pool vanemad. ELLi sõnul on veevool torus üsna tugev ja sulgkaalus linnupojad sellele kaua vastu panna suutnud ei oleks. Seetõttu paluti helistajal kohale kutsuda päästeteenistus, kellel on vahendid ja võimalused rest eest võtta ja linnupojad taas kätte saada. Ka varem on ELL päästeteenistusega koostööd teinud ja õnnelikult hätta sattunud linnupoegi vanematele tagastanud, kuid seekord läks teisi.

«Meesterahvaga veidi hiljem suheldes selgus, et pääste oli kohal käinud ja «hinnanud» olukorda selliselt, et küll veevool need tibud merre viib,» jätkus ELLi kirjutatud postitus. «Nad ei saavat midagi teha. Ja üldse pidavat see olema seal Kadrioru pargis igasuvine suur probleem, sest nad saavad mitmeid väljakutseid seoses linnupoegade resti taha sattumisega.»

Vastutust veeretati ühelt ametkonnalt teisele

Kuna linnupojad olid jätkuvalt resti taga kinni, sõitis kohale ELLi Harjumaa piirkonnajuht Katrin Lehtveer, kelle sõnul ei olnud kosklate aitamiseks tõesti vaja muud, kui rest eest ära võtta. Uus kõne päästeametisse andis vastuse, et olukorrast ollakse teadlikud ja kõik on kontrolli all. Lehtveer aga jonni ei jätnud ning päästeametist otsustati teatepulk üle anda keskkonnainspektsioonile.

«Mingil hetkel helistaski Katrinile keegi keskkonnaametist või -inspektsioonist ja kinnitas, et olukord on korrektselt hinnatud, midagi ei saavat teha ja tibud ju jõuavad merre,» jätkas ELL. «Samal ajal prääksus pardimamma haledalt kanalis ja üritas poegade juurde pääseda. Nii pisikeste kosklatibude sulestik veel korralikult välja arenemata ja ei tohi läbi vettida. Siis nad lihtsalt hukkuvad.»

Lehtveer üritas oma sõnul keskkonnaspetsialistile selgeks teha, et tõenäoliselt ei jõua abitud linnupojad poolele teelegi ning kui nad ka imekombel merre jõuaks, ei oska vanemad neile kuhugi järele minna. Ühel hetkel saabus kohale veel üks meesterahvas, kes ütles, et ta oli linnupoegadest juba päeval päästeametile teada andnud, kuid sai vastuse, et probleemi pole ning selle pärast välja sõitma ei hakata.

Kosklapoegade päästmisega venitati liiga kaua

Lõpuks sai Lehtveer päästeameti siiski nõusse — kohale jõudes üritati küll pääseda torusse ronimisest, kuid Lehtveer alla andma ei nõustunud ja ütles, et kui torusse ei lähe päästeamet, teeb seda keegi pealtvaatajatest. Lõpuks toodi välja 12 kosklatibu, kellest kaks olid tegemas oma viimaseid hingetõmbeid. Torusse jäeti kuus laipa ning kuigi ülejäänud hinge vaakuvaid tibusid püüti kuivatada ja soojendada, läksid ka nemad lõpuks ema juurest üle vikerkaaresilla.

«Kui need restid on pidev ja aastaid kestnud probleem, siis tekib paratamatult küsimus, miks midagi ette pole võetud,» mõtisklesid loomakaitsjad. «Kas tõesti pole võimalik vahetada reste selliste vastu, mis oleksid piisavalt väikese sõrestikuga, et linnupojad vahelt läbi ei mahuks? Loomulikult me kõik teame, et mingit karistust keegi ei saa. Kedagi lihtsalt ei huvita mingid pardid. Meid õnneks huvitavad ja me teeme omalt poolt kõik, et esiteks lahendada sarnaseid olukordi ning linnud päästa ja teisalt näidata ametkondadele nende tegematajätmisi ja nõrki kohti.»

Eestimaa Loomakaitse Liit teeb oma tööd vabatahtlikkuse alusel ning ilma riiklike toetusteta. Sarnastest olukordadest paluvad päästjad teatada telefonil 53 230 230 või aadressil info@loomakaitse.eu.

Kui tunned, et tahad ELLi tegevust toetada, saad seda teha pangaülekandega:

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

Või helistades annetustelefonidel:



9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)