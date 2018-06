Põhja-Tallinna noored korraldavad loomade varjupaiga toetuseks heategevuskampaania

Kampaania saab alguse Balti Jaama Turul 29. juunil kell 15 ja kestab kuni augusti keskpaigani. Põhja-Tallinna valitsuse vanem Raimond Kaljulaid kinnitas, et loomade varjupaigale on abi ka väikesest annetusest.

«Koera või kassi viibimine varjupaigas maksab keskmiselt neli eurot päevas,» ütles Kaljulaid. «Varjupaikade MTÜ on mittetulundusühing, mis saab iga Tallinna tänavatelt püütud looma esimese 14 päeva pidamise eest Tallinna linnalt tasu, kui looma omanik talle järele ei tule. Üle 14 päeva varjupaigas hoidmist saavad nad teha ainult tänu annetustele.»

Põhja-Tallinna Noorte Ümarlaua kuraatori ja linnaosa vanema asetäitja Julianna Jurtšenko sõnul on kampaanial mitu positiivset külge: «Esiteks saame toetada varjupaika. Lisaks sellele saame ka teha varjupaigale reklaami ning innustada inimesi külastama ja varjupaika aitama. Noortele on see kindlasti võimalus proovida midagi uut ning saada vabatahtlikuna kogemusi,» ütles Jurtšenko.