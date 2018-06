Imearmas video: haigete jalgadega lumeleopardikutsikas annab endast parima, et käima õppida

Nüüdseks kuuenädalane kutsikas kannatab swimmeri ehk ujuja sündroomi all, mistõttu on tal raske oma tagajalgu kontrollida. Sama sünnidefekti esineb ka kasside ja koerte hulgas. Et kutsika jäsemeid tugevamaks treenida, kasutavad talitajad abivahendeid, mis tema tagakeha üleval hoiavad. Sacramento loomaaed on tuntud oma suurepärase veterinaarmeditsiini poolest ning kohe pärast kutsika sündi pandi kokku just talle sobiv teraapiaplaan.