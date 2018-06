Päevakäpp: kuningas Pähkel otsib oma jüngreid ja valdusi

Pähkel on umbes üheksakuune iseteadlik ja sõbralik kiisupoiss. Võime vaid arvata, mida kassilaps on pidanud tänaval kogema, kuna hoiukodus on ta suures vaimustuses mänguasjadest, ronimispuust ja aknalaual õue vaatamisest, mis võiks ju tunduda tavalise kassielu osana.