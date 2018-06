Spetsialistid hoiatavad: need igapäevased vahendid võivad ohtu seada lemmiklooma elu

Enamiku juhtumite puhul seadis elektroonilise seadme vale funktsioneerimine ohtu lemmiklooma tervise. Praktiliselt igal neljandal juhul oli riski all looma elu, igal viiendal tema emotsionaalne seisund. Uuringu käigus selgus ka, et 37 protsenti seadmetest, mis on mõeldud lemmikloomade jaoks, omavad ligipääsu internetile ning see teeb nad haavatavateks erinevate küberrünnakute jaoks.