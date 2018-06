Video: tragi politseikoer demonstreeris, kuidas teadvusetut paarimeest elustada

Videost on näha, kuidas politseinik minestamist teeskleb ning väikese vilkuriga varustatud Poncho talle kõhklematult appi tuleb. Kutsa hüppab esialgu mehe rinnakorvil ning surub siis oma pea vastu paarimehe kaela, justkui kontrollides pulsi olemasolu.

«Kangelaslik esitus Poncholt, kes andis parima, et päästa oma paarimehe elu ning demonstreeris suurepärast elustamisoskust,» kiideti Twitteri-postituses kutsu käitumist. Internetikasutajad on targast Ponchost lausa vasikavaimustuses ning videot tublist koerast on nüüdseks jagatud rohkem kui 12 000 korda.